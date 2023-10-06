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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مياه الشرب بمطروح: لا توجد خسائر في الأرواح (شاهد)

سيول مطروح
سيول مطروح

قال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح، إنّ سقوط الأمطار بدأ في الرابعة والنصف المنطقة الغربية وكانت خفيفة، ورغم أن كمية الأمطار ليست كبيرة إلا أن المنطقة الجنوبية شهدت أمطارا مكثفة ومركزة وتجمعت في الوديان وأدت إلى سيول ونزلت على مدينة مطروح.

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سيول مطروح

وأضاف خالد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، : “بدأ نزول السيول على مدينة مطروح بعد انهيار أحد سدود الإعاقة، وهناك سدود في الصحراء والوديان بغرض تهدئة سرعة المياه أو تجميعها لمساعدتها على التسريب في باطن الأرض”.

التجمعات السكنية

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة مطروح، أنّ أحد السدود انهار على منطقة القصر والخروبة وتسبب في اندفاع كمية مياه كبيرة جدا، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات، ووجه المحافظ بتحويل المياه إلى مسار بعيد عن التجمعات السكنية ولم تحدث خسائر كثيرة، لكن بعض الطرق شهدت كميات مياه كبيرة، ومنذ 3 ساعات انتهت تجمعات المياه في الكيلو 104 وتم فتح الطريق الرئيسي لمدخل مدينة مطروح.

وواصل: “الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمر بدعم مطروح بمعدات من جميع المحافظات والشركات الأخرى، ووصل المحافظة 34 معدة ما بين سيارة شفط وبدالة سحب مياه من الإسكندرية والجيزة والبحيرة والمنوفية والغربية وتمت إزالة تجمعات المياه في المناطق الرئيسية بمطروح، وكل المعدات سيتم توزيعها على المناطق الفرعية لمتابعة شكاوى المواطنين، ولا توجد خسائر في الأرواح”.
 

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