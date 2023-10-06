للاحتفال بنصر أكتوبر.. المصريين يتوافدون على النصب التذكاري وزيارة قبر السادات

توافد الكثير من المصريين صباح اليوم الجمعة السادس من أكتوبر، على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في النصب التذكاري بمدينة نصر وذلك للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر المجيد.



وبدأ المواطنين زيارتهم بقراءة الفاتحة على روح الرئيس الراحل أنور السادات بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية، في محيط النصب التذكاري، مع عدد من جنود القوات المسلحة المتواجدين بمقر الاحتفالية، بمناسبة اليوبيل الذهبي.





الرئيس السيسي يزور النصب التذكاري للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة - يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة- قد وضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في حرب أكتوبر المجيدة.





كما وضع الرئيس السيسى إكليلاً من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، وصافح الرئيس السيسى عددًا من كبار رجال الدولة وعدداً من قادة القوات المسلحة وقدامى قادة حرب أكتوبر المجيدة.





وعقب ذلك، توجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وصافح عددًا من أفراد أسرته حيث وضع إكليلًا من الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.



قبر السادات



