تعرض 12 شخصا للاصابة ، بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارتين بطريق السويس - السخنة، وتوالت النيابة العامة التحقيق .

إصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بطريق السويس - السخنة

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية امن السويس، بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق السويس - السخنة، بداخلهما عمال تابعين لأحد المشروعات.

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بـ15 سيارة إلى موقع البلاغ حيث تبين إصابة 12 شخصا معظمهم من محافظة الشرقية.

وتبين أن المصابين كلا من "محمد أسامة ظنوط 37 سنة، ورضا محمد مصطفى 42 سنة، وأسامة ظنوظ متولي 22 سنة، وأحمد الحسيني محمد حسن 36 سنة، والسيد مبروك السيد 26 سنة، ومحمد سمير أحمد 30 سنة، ومحمد عزت سعد 25 سنة، ووليد حسين يوسف 37 سنة، وأسامة السيد احمد 46 سنة، وأحمد ناصر محمد 28 سنة، والسيد أحمد محمد 47 سنة، ومحمد حسن عبد الله 43 سنة.

حيث تنوعت إصاباتهم بين جروح وسحجات، و أن معظم الحالات مستقرة.

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالمنيا

وفي سياق أخر ، أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة، اليوم الثلاثاء، بالطريق الصحراوي بزمام محافظة المنيا، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الأسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الأرتجاج، وتم نقلهم إلى المستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت جهات التحقيق مباشرة أعمالها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.