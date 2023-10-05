الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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انتصارات الموجة الأولى في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

يحتفل الشعب المصري بمرور 50 عامًا على نصر حرب أكتوبر المجيدة، التي حققت فيها القوات المسلحة، انتصارات عظيمة سطرها التاريخ.

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حرب أكتوبر

 

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا تليفزيونيًا عن "أرقام النصر في حرب أكتوبر.. الموجة الأولى"، وذكر التقرير أن الضباط والجنود تسابقوا لتنفيذ أمر العبور رافعين شعار إما النصر وإما الشهادة.

قوات الموجة الأولى

 

ولفت التقرير إلى أن قوات الموجة الأولى استخدموا 750 قاربًا للعبور، و1500 من سلالم الحبال لتسلق الساتر الترابى، كما استغرقت قادة الكتائب 15 دقيقة فقط لاقتحام القناة، كما استغرق قادة اللواءات 45 دقيقة لعبور القناة.

وأشار التقرير إلى أن قادة الفرق استغرقوا 90 دقيقة للوصول للضفة الشرقية، وبث مقاتلو الموجة الأولى الرعب فى قلوب جنود العدو المفزوعين داخل جحورهم.

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