الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خطط الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا عن مرور 50 عاما على انتصار القوات المسلحة فى حرب أكتوبر عام 1973 وإنهاء الإحتلال الإسرائيلى بسيناء أرض الفيروز لمدة 6 سنوات.

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انتصار أكتوبر

وأكد التقرير أن انتصار السادس من أكتوبر لم يكن بمحض صدفة لكنه تحقق نتيجة تحقيق حكيم من القيادة السياسية والعسكرية التى وضعت خططا للخداع الاستراتيجى عن طريق إخفاء أى علامات للإسعداد للحرب واستمرار وضع اللاحرب واللاسلم بهدف تعويض التقدم التكنولوجى والتسليح الإسرائيلى على الجبهة.

القوات المسلحة

 

وتابع التقرير: "لم تتوقف القوات المسلحة عن تحضيراتها حتى ليلة العبور يوم الخامس من أكتوبر عام 1973 عندما انطلق 31 مقاتلا من القوات البحرية ومجموعة من القوات الخاصة غوصا فى مياه قناة السويس نحو الضفة الشرقية حاملين معداتهم لسد فتحات المواسير وقطع الإمداد عن إسرائيل قبل عبور القوات بساعات".

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