مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة ، إذ سنكون على موعد مع مباراتين في الدوري المصري بالإضافة إلي مواجهتين ناريتين في دوري روشن السعودي.

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إليكم مواعيد مباريات اليوم

الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل ”

الاتحاد السكندري - الجونة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والمذاع عبر قناة أون تايم سبورت المصرية.

فاركو - سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والمذاع عبر قناة أون تايم سبورت المصرية.

دوري روشن السعودي

النصر - أبها في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والمذاع عبر قناة SSC 1 HD الناقل الحصري للدوري السعودي.

اتحاد جدة - أهلي جدة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والمذاع عبر قناة SSC 1 HD الناقل الحصري للدوري السعودي.

الدوري التركي

أضنة ديمرسبور - طرابزون سبور في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة .

الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو - ألميريا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والمذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.