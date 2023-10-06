مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة ، إذ سنكون على موعد مع مباراتين في الدوري المصري بالإضافة إلي مواجهتين ناريتين في دوري روشن السعودي.
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إليكم مواعيد مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل ”
الاتحاد السكندري - الجونة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والمذاع عبر قناة أون تايم سبورت المصرية.
فاركو - سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والمذاع عبر قناة أون تايم سبورت المصرية.
دوري روشن السعودي
النصر - أبها في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والمذاع عبر قناة SSC 1 HD الناقل الحصري للدوري السعودي.
اتحاد جدة - أهلي جدة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والمذاع عبر قناة SSC 1 HD الناقل الحصري للدوري السعودي.
الدوري التركي
أضنة ديمرسبور - طرابزون سبور في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة .
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو - ألميريا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والمذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.