الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة ، إذ سنكون على موعد مع مباراتين في الدوري المصري بالإضافة إلي مواجهتين ناريتين في دوري روشن السعودي.

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إليكم مواعيد مباريات اليوم

 

الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل ”

الاتحاد السكندري - الجونة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والمذاع عبر قناة أون تايم سبورت المصرية.

فاركو - سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والمذاع عبر قناة أون تايم سبورت المصرية.

 دوري روشن السعودي

النصر - أبها في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والمذاع عبر قناة SSC 1 HD  الناقل الحصري للدوري السعودي.

اتحاد جدة - أهلي جدة  في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والمذاع عبر قناة SSC 1 HD  الناقل الحصري للدوري السعودي.

الدوري التركي 

أضنة ديمرسبور - طرابزون سبور  في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة .

الدوري الإسباني 

أتلتيك بيلباو - ألميريا  في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والمذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

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