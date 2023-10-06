ديربي جدة.. تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

ينتظر عشاق الكرة العربية، مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين الاتحاد والأهلي في ديربي جدة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد

التقى الاتحاد والأهلي 94 مرة في التاريخه بمسابقة الدوري السعودي، وسجل الاتحاد 33 انتصارًا، مقابل 30 فوزًا لصالح الأهلي، فيما حسم التعادل 31 مباراة بين الفريقين، وسجل الاتحاد 135 هدفًا مقابل 129 زيارة أهلاوية للشباك على مستوى مواجهات الدوري السعودي منذ ظهوره للنور.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بينما يتصدر التعاون القائمة بفارق 3 نقاط، في حين يأتي الأهلي في المركز السابع بفارق 3 نقاط عن الاتحاد.

ويستقبل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الجمعة، ديربي جدة في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

