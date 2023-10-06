كاسترو يعيد ثلاثي النصر أمام أبها اليوم في الدوري السعودي

قرر المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، إعادة ثلاثي الفريق للتشكيل الأساسي خلال مواجهة نادي أبها اليوم، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

كاسترو يعيد ثلاثي الفريق ويفاضل بين ثنائي

اختار مدرب النصر إعادة الثلاثي الأجنبي السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أليكس تيليس والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، للتشكيل الأساسي في لقاء أبها اليوم الجمعة، بسبب غيابهم عن لقاء استقلال دوشنبة الطاجيكي الماضي في دوري أبطال آسيا.

وكان ماني قد غاب عن لقاء النصر الماضي بدوري أبطال آسيا لحصوله على الراحة بينما غاب تيليس بسبب الإصابة وهو نفس الأمر بالنسبة لـ أوتافيو.

ويفاضل المدرب البرتغالي بين كل من عبد الله الخيبري والفرنسي سيكو فوفانا ليكون في مركز الوسط بجوار بروزوفيتش في لقاء أبها اليوم، ويعتبر الأقرب النجم الفرنسي بعدما اختار الأجانب الثمانية للدخول بهم في القائمة الأساسية.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة أبها اليوم

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام وإيمريك لابورت وعلي لاجامي وأليكس تيليس.

في خط الوسط: سيكو فوفانا بروزوفيتش.

في خط الوسط الهجومي: أندرسون تاليسكا وأوتافيو وساديو ماني.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.