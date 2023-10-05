سوريا تُعلن ارتفاع حصيلة الهجوم على الكلية الحربية بحمص

أعلن وزير الصحة السوري "حسن الغباش"، أن حصيلة استهداف حفل تخرج في الكلية الحربية بحمص "ارتفعت إلى 80 قتيلًا و 240 مُصابًا بينهم نساء وأطفال"، مُشيرًا إلى أنها حصيلة غير نهائية، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الخميس.

قال وزير الصحة السوري: "إن العمل الإرهابي في الكلية الحربية بحمص أدى إلى ارتقاء 80 شخصًا و240 مصابًا بينهم نساء وأطفال في حصيلة تعتبر غير نهائية حتى الآن".

هذا واطمأن الوزير الغباش على حالة الجرحى في مشافي مدينة حمص، جراء الاعتداء الذي استهدف، اليوم الخميس، حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص.

أكد، بحسبما ذكرته وكالة "سانا"، أنه تتم متابعة حالتهم الصحية وتوفير العلاج وكل المستلزمات لضمان شفائهم بالشكل الأمثل، موضحًّا أنه فور وقوع الاعتداء استجابت منظومة الإسعاف في مكان الاستهداف وأثناء النقل الآمن للجرحى وعند تلقي أي بلاغ.

نوّه الغباش بوضع منظومتي الإسعاف في محافظتي طرطوس وحماة على أهبّة الاستعداد، في حين تم استقدام 10 سيارات من منظومة إسعاف ريف دمشق بكوادرها.

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانًا قالت فيه: "إن التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".

سوريا تُعلن الحداد 3 أيام بعد الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص:

أعلنت "الجمهورية العربية السورية"، الحداد العام لمُدة 3 أيام على الضحايا المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف تخريج طلاب الكلية الحربية بحمص، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

أعلنت سوريا الحداد الرسمي العام لمدة 3 أيام بدءًا من تاريخ 6 أكتوبر 2023، على "الشهداء" المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بتاريخ 5 أكتوبر 2023، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة السورية.

قال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء "سانا": تنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".