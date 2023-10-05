أمريكا تُعلن إسقاط طائرة مُسيّرة تركية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها أسقطت طائرة مُسيرة تركية في سماء سوريا دفاعًا عن النفس، مُؤكدة أن الحادثة لن تُؤثر على علاقة واشنطن مع أنقرة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.

وأكد البنتاجون، أنه يعارض أي عملية عسكرية تركية ضد حزب العمال الكردستاني في سوريا لما لها من تأثير على أنشطة محاربة داعش.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مسؤول أمريكي، عن سبب استهداف مقاتلة "إف 16" لطائرة تركية مسيرة في شمال شرق سوريا.

وأكد المسئول الذي لم يكشف عن هويته، أن إسقاط مسيرة تركية فوق شمال شرق سوريا، كان بسبب تحليقها قرب القوات الأمريكية ولم تبتعد رغم إجراء اتصالات معها.

وكشف المسئول الأمريكي في تصريحات صحفية، عن سر بشأن الطائر المسيرة، مبينا أنهم لا يعتقدوا أن المسيرة التي تم إسقاطها تتبع للجيش التركي بل لجهة أمنية تركية أخرى.

الرئيس الروسي يُحذّر من التدخل الخارجي في سوريا

اعتبر الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن محاولات التدخل الخارجي في "سوريا"، وإنشاء نوع من أشباه الدول لا يُؤدي إلى أي شيء جيد، ويُمكن أن يُطيل أمد النزاع، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

قال بوتين: "التدخل الخارجي ومحاولة إنشاء نوع من أشباه الدول على الأراضي السورية لا يؤدي إلى أي شيء جيد، وتهجير القبائل العربية التي عاشت تقليديًّا في مناطق معينة من أجل خلق أشباه الدول هو أمر خطير ويمكن أن يؤدي إلى إطالة أمد النزاع".

أشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا مستعدة للمساعدة في زيادة مستوى الثقة، "بما في ذلك بين السلطات المركزية في سوريا والأكراد الذين يعيشون في شرق البلاد".