الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 22 مسجدًا اليوم الجمعة

افتتاح مسجد جديد
افتتاح مسجد جديد

 

انطلقت اليوم الجمعة 6/ 10/ 2023م عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف القليوبية (كفر شكر)
2- مديرية أوقاف الدقهلية (جمصة)
3- مديرية أوقاف الشرقية (القنايات)
4- مديرية أوقاف السويس (فيصل)
5- مديرية أوقاف دمياط (كفر سعد)
6- مديرية أوقاف الفيوم (أبشواي)
7- مديرية أوقاف المنيا (بردنوها – مطاي)
8- مديرية أوقاف جنوب سيناء (سانت كاترين)
9- مديرية أوقاف شمال سيناء(الماسورة)


وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى يتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 22 ) مسجدًا اليوم الجمعة 6 / 10 / 2023م، منها ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 227 ) مسجدًا منها ( 163 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 64 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 

مديرية أوقاف شمال سيناء
1. السبيل - العريش
 

مديرية أوقاف الغربية
2. الأمير زهير – سوق اللبن – المحلة أول 
 

مديرية أوقاف الجيزة
3. عائشة – أكتوبر ابني بيتك السادسة قطاع (ق) بلوك 23
 

مديرية أوقاف الإسكندرية
4. الجلاء الغربي – قرية الجلاء - ك 50 الإسكندرية القاهرة الصحراوي – العامرية ثان
 

مديرية أوقاف بني سويف
5. عمر بن الخطاب – عزبة راضي – قرية ونا القس – الواسطى
6. السلام - بني حلة - سمسطا
 

مديرية أوقاف البحيرة
7. الرحمة - قرية مبارك – حسن علام النوبارية – أبو المطامير 
8. الإخلاص – عزبة عمر – قرية الفتح 18 لحوم – أبو المطامير


مديرية أوقاف المنيا
9. الرحيم - منشية الدهب البحرية - نجع الأطرش
10. محمود عيسى – عزبة محمود عيسى – الطيبة - سمالوط
11. الشيخ منصور – دلجا – دير مواس 


مديرية أوقاف سوهاج
12. العمارنة – قرية نزة البحرية – مركز جهينة 
13. التقوى الإسلامية – الجلايلة – دار السلام 


مديرية أوقاف الدقهلية
14. أبو النيل – أوليلة - ميت غمر 


مديرية أوقاف أسوان
15. المهندس زياد بن إبراهيم بن صالح – قرية المنصورية - بنبان
16. السنقاري – قرية السنقاري - مركز نصر النوبة


ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف المنيا
1. الشعراوي – قرية السلام – بني مزار 


مديرية أوقاف البحيرة 
2. عنبر – بندر حوش عيسى 


مديرية أوقاف الغربية
3. عباد الرحمن – كفر الجبالية – طنطا أول
4. النصر – منشأة جنزور – طنطا أول
5. النور – الدراوشة – كفر خضر – طنطا أول
6. سيدي سعيد البسطويسي - المحلة أول

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الجريدة الورقية