التحرش بالأطفال في الأدب.. ندوة "نوّر الصمت"

تقام في السابعة مساء غد السبت ٧ أكتوبر، ندوة بعنوان "التحرش الجسدي بالأطفال وانعكاساته في الأدب"، يتحدث بها كل من: د.فيفيان فؤاد، أستاذ علم النفس الطبي بجامعة حلوان، الكاتبة والمستشارة النفسية والاجتماعية فاطمة إبراهيم، الكاتبة منى عبداللطيف، وتديرها الكاتبة الصحفية والناقدة سمية عبدالمنعم.

تتناول الدكتورة فيفيان فؤاد الجوانب النفسية والاجتماعية للظاهرة، وانسحابها على الأطفال في الكبر، كما تتحدث فاطمة إبراهيم عن مبادرتها لمجابهة ظاهرة التحرش الجسدي بالأطفال والتي انطلقت بعنوان "نوّر الصمت"، كما تتحدث عن الظاهرة من خلال تناولها لها في كتابها "خطاب إلى فتاة التاسعة"، فيما تتحدث الكاتبة منى عبداللطيف عن الظاهرة من خلال كتابيها "اغتصاب"، "سموم".



يذكر أن الندوة تقام ضمن فعاليات مبادرة "نوّر الصمت" التي أطلقتها الكاتبة فاطمة إبراهيم، والتي تشمل فعالياتها معرضا للوحات التي تمثل الظاهرة، بعنوان "نوّر"، وندوات أخرى.

تقام الندوة بجاليري لمسات، العنوان: فيلا 14، شارع الأطباء بجوار نادى الصيد ( بوابة 3) ناصية كريستال عصفور ‎متفرع من شارع محى الدين ابو العز.

