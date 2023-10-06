حسام عاشور يعتذر للخطيب ويكشف سبب رحيله عن الأهلي

أعلن النجم حسام عاشور لاعب النادي الأهلي والاتحاد السكندري السابق، اعتذاره للكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، مشيرًا إلى قرار رحيله عن المارد الأحمر وما كان السبب في ذلك.

حسام عاشور يعتذر لـ محمود الخطيب

وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قيمة وقامة مشددًا على الاحترام الكبير له فهو "رئيس العائلة"، ووجه حسام اعتذاره لرئيس الأهلي وقال له: "أنا آسف وآسف لكل فرد في الأهلي أغضبته والجماهير".

أشار حسام عاشور في تصريحاته إلى أن الجمهور والناس يعرفونه وانه يتمتع بعلاقة جيده بالكابتن محمود الخطيب، متمينًا له التوفيق في الفترة المقبلة، مؤكدًا على عدم وجود خلاف بينه وبين رئيس المارد الأحمر.

عاشور يكشف سبب رحيله عن الاهلي

ورحل حسام عاشور عن النادي الأهلي قبل 3 سنوات، واكد اللاعب أن قرار رحيله عن المارد الأحمر كان من رينيه فايلر المدير الفني السابق، بسبب الازمات الكثيرة التي ظهرت بينهما.

مؤكدًا أن العلاقة لم تكن جيده بينهم بسبب اجتماع مع فايلر فور توليه مهمة تدريب النادي، وبعدما قلت له أنه في منظومة لن يتعب فيها، ويوجد قائد للفريق سيحل المشكلات، فقط عليه التركيز في الملعب فقط.

بعدها أبلغتني لجنة التخطيط بأنه يجب أن اختار ما بين تنظيم مباراة اعتزال أو السفر إلى الخارج وأحصل على دراسات أو العمل في قناة الأهلي.