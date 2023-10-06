مرموش يسجل في خسارة آينتراحت فرانكفورت من باوك بدوري المؤتمر الأوروبي

سجل النجم الدولي المصري عمر مرموش نجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني هدف في خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف وحيد، والتي جمعت الطرفين مساء الخميس على ملعب ستاد تومباس، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري المؤتمر الاوروبي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

مرموش يسجل في خسارة آينتراحت فرانكفورت من باوك

سجل عمر مرموش هدف في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، وكان هدف عودة فريقه الألماني للقاء بعدما افتتح اندريا زيفكوفيتش التهديف لنادي باوك اليوناني في الدقيقة 28 من الشوط الاول.

وفي اللحظات الاخيره من عمر اللقاء بالتحديد عند الدقيقة 92 تمكن اللاعب كونستانتينوس كوليراكيس من تسجيل هدف الانتصار وتأكيد الانتصار، ليحقق فريقه الانتصار الثاني في المجموعة السابعة من منافسات دوري المؤتمر الاوروبي.

هدف عمر مرموش في دوري المؤتمرات ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/JOTJKvnuHC — Ismail Mohamed (@IsmailM55) October 5, 2023

توقف رصيد نادي آينتراخت فرانكفورت بقيادة مرموش عند 3 نقاط في المركز الثاني من جدول الترتيب، ويتصدر النادي اليوناني الترتيب برصيد 6 نقاط.

مباراة آينتراخت المقبلة ستكون أمام فريق هايدنهايم بالدوري الألماني، وسيكون مرموش حاضرًا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريقه دوتش بانك بارك.