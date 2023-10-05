عودة وغياب.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري السعودي

استقر المدرب الألماني ماتياس يايسلة المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة نادي الاتحاد غدًا الجمعة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

وشهد تشكيل الأهلي عودة النجم الإيفواري فرانك كيسية الذي كان يعاني من إصابة عضلية خلال الأيام الماضية بالإضافة إلى جابري فيجا، بينما يغيب النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمان بسبب الإصابة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد

ومن المتوقع أن يعتمد يايسلة خلال مواجهة الاتحاد على طريقة لعب 4-2-3-1، والتي تضم كل من:-

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: بسام الحريجي – عبد الباسط هندي – روجر إيبانيز – علي مجرشي.

في خط الوسط: فرانك كيسية - المجحد.

في خط الوسط الهجومي: سميحان النابت – جابري فيجا – رياض محرز.

في خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

يحتل الاهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 16 نقطة جمعها من الانتصار في خمسة مباريات والتعادل في لقاء وحيد وخسارة مواجهتين، على الجانب الأخر نادي الاتحاد الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل وهزيمة.