غادة فتحي تكشف سر احتفاظها بصورها مع محمد رشاد بعد الانفصال

أعلن الفنان محمد رشاد منذ أيام قليلة انفصالة عن خطيبته غادة فتحي، لكن تسأل البعض عن سر احتفاظها بصورها معه رغم انفصالها.





حرصت غادة فتحي خطيبة على توضيح قصة انفصالهما وسبب احتفاظها بصورهما حتى بعد إعلان الانفصال، فنشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قالت فيه: “إن الانفصال بينها وبين محمد رشاد تم بالاتفاق دون مشاكل وعدم تعليقها على القرار لا يعني أنها غير مشاركة فيه”.

أضافت غادة فتحي: "مش معنى إن اللي حط خبر الانفصال الأول يكون هو اللي أخد القرار وعلى فكرة أنا محتفظة بالصور لسة ممسحتش حاجة لإني مش فاضية وكل وقتي لشغلي ومستقبلي وإني أطور نفسي واخد كل تركيزي".



محمد رشاد يعلن انفصاله عن غادة فتحي عبر "إنستجرام":

أكد محمد رشاد أنباء انفصاله عن خطيبته غادة فتحي ليحسم الجدل حول هذا الأمر بعد انتشار أخبار تؤكد الانفصال، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر "إنستجرام".



علق محمد رشاد: "القسمة والنصيب جمعتنا في حياة بعض لسبب إني أعرف إنسانة وبنت أصول وناس طيبين ومحترمين وتبقى معايا في طريقي وتنصحني وتفكرلي في حاجات كتير فرقت فى حياتي وشخصيتي".



أضاف محمد رشاد: "أكيد كنت أتمنى ميحصلش بينا انفصال ونكمل الطريق سوا، بس ده مش معناه إننا نخسر بعض كأصدقاء بيخافوا على مصلحة بعض وبينصحوا بعض لإني مقابلتش إنسانة راقية وطيبة وبنت أصل وبتحب الناس زيك".

تابع "رشاد": "هتفضلى فى مكان مميز وغالي عندي يا بنت الأصول، وبتمنى من كل قلبي ربنا يكتبلك الخير والنجاح فى كل خطوة".