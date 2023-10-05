عضو لجنة صحة الشيوخ: بيان البرلمان الأوروبي غرضه تشوية صورة مصر

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر يعد تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي للدولة المصرية، معربا عن رفضه التام لكل ما جاء في التقرير والذي وصفه بـ "المشبوه"

وأضاف لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بأن تقرير البرلمان الأوروبي لا يمس للواقع بصلة، لأنه عبارة عن كلام مرسل والغرض منه تشوية الدولة المصرية والانجازات التي تمت في كل بير في مصر خلال العشر سنوات الماضية.

عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: مصر ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي، خاصة وأن البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية يتجاهلون الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في دول أوروبية خلال السنوات الماضية، ودائما ما يسعون للنرويج لأكاذيب عن الدولة المصرية لتشوية صورتها أمام العالم.

ونوه إلى أن أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة، وتوفر كافة الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية وذلك من خلال توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات قائلا:" يجب على البرلمان الأوروبي التزام الحياد وتحري الدقة في تقاريره ضد مصر، لأننا لا نقبل التدخل في شئون بلادنا باي شكل من الأشكال".

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن عودة جماعة الإخوان الارهابية مرفوض رفضا قاطعا من الشعب المصري نفسه، الشعب أدرك فظاعة ما فعلته هذه الجماعة الظلامية من جرائم فى حق المصريين وحق مؤسيات الدولة، لذلك طرح عودتهم من أحد مرشحي الرئاسة أمر مرفوض تماما.