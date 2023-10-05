بالصور ..ياسمين الشريف تكشف برنامجها الانتخابي في ندوة هاني العتال

حضرت مساء اليوم الخميس ياسمين الشريف المرشحه تحت السن في الندوة الانتخابية التي أقامها هاني العتال المرشح على مقعد نائب الرئيس بالقلعة البيضاء.



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وكشفت ياسمين الشريف المرشحه تحت السن بانتخابات الزمالك عن برنامجها الانتخابي على أعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

وعرضت المرشحه ياسمين الشريف خريطة الطريق لبرنامجها الانتاخابي على أعضاء القلعة البيضاء لحل أزمات النادي الراهنه.

في سياق متصل، اعتمدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي ندوات يوم الجمعة للمرشحين للانتخابات المقبلة للنادي.





وتقام يوم الجمعة الموافق: 6 أكتوبر 2023 الندوات كالتالي:



من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً ندوة كابتن حسين لبيب المرشح على مقعد الرئاسة.



من الساعة التاسعة والنصف حتى العاشرة والنصف مساءً ندوة كابتن هشام نصر المرشح على نائب الرئيس



وتقام يوم الجمعة الموافق: 13 أكتوبر 2023 الندوات كالتالي:



من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً ندوة الدكتور حسام المندوه المرشح على مقعد أمين الصندوق





من الساعة التاسعة والنصف حتى العاشرة والنصف مساءً ندوة كابتن أحمد سليمان المرشح على مقعد العضوية فوق السن.



ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية للنادي يوم 20 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديدة عقب استقالة مجلس الإدارة السابق وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.