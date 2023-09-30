3 وفديين ينافسون في انتخابات الزمالك على مقعد الرئيس والعضوية

ينافس في انتخابات نادي الزمالك ثلاثة وفديين علي مقعد الرئاسة والعضوية



ينافس علي مقعد رئيس النادي القيادي الوفدي ماجد الحنبلي ببرنامج تفصيلي لخدمة النادي والاعضاء والحنبلي عضو قديم بنادي الزمالك ومحامي شهير بمحافظة الدقهلية .

لقيادي الوفدي ماجد الحنبلي

وتنافس علي مقعد العضوية تحت السن الدكتورة ياسمين الشريف ابنة القيادية الوفدية والنقابية المعروفة فاتن رضوان وتعد الدكتورة ياسمين أحد الوجوه الشابة الطموحة التي تمتلك القدرة علي خدمة أبناء الزمالك وتمتلك خبرة كبيرة بين أعضاء النادي وهي شقيقة النائبة النشيطة نشوي الشريف.

الدكتورة ياسمين أحد الوجوه الشابة الطموحة

كما ينافس علي مقعد العضوية القيادي الوفدي الشبابي بوفد الجيزة المحامي محمد عودة ويمتلك كذلك شعبية كبيرة بين أعضاء النادي بجانب علاقته الممتدة لسنوات بهم من خلال عضويته وعمله بالمحاماة.