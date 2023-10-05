إياجو سانتوس يسجل هدف مهم ويخفف هجوم جمهور الشباب ضده

تمكن المدافع البرازيلي إياجو سانتوس مدافع نادي الشباب من تشجيل هدف مهم للغاية في مسيرته مع نادي الشباب، بعدما وجه له الجمهور الانتقاد في المواجهات الماضية بسبب كثرة البطاقات التي يحصل عليها اللاعب مؤخرًا.

إياجو سانتوس يسجل هدف في تعادل الشباب أمام الرياض

أنقذ المدافع البرازيلي إياجو سانتوس فريهق الشباب من الخسارة بعدما سجل هدفا متأخرًا كان له دور في عدم هزيمة الفريق، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب الجامايكي أندري جراي في الدقيقة 36، وتعادل الشباب في الدقيقة 54 عن طريق المغربي رومان ، ليعود من جديد نادي الرياض عن للتقدم عن طريق خوان ميجيل فريق في الدقيقة 73، ويعادل النتيجة إياجو سانتوس في الدقيقة 88.

بتلك النتيجة يرفع نادي الشباب رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ 11 من جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما يرفع نادي الرياض رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ 13.

بذلك يكون الفريقين قد أنها مباريات الدوري قبل فترة التوقف الثانية لمدة 13 يوما على أن يعاودا مسيرتهما في بطولة الدوري يوم 21 و 22 أكتوبر المقبل، حين يلعب نادي الشباب أمام الطائي ويلعب الرياض ضد الاتفاق لحساب الجولة العاشرة.