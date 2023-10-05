وكيل وزارة الشباب بأسيوط يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر

شهد الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ، احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى المولد النبوى الشريف واليوبيل الذهبي والذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان "حكاية وطن" والتي نظمها فرع ثقافة أسيوط على مسرح قصر الثقافة بحي غرب ، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة ومحافظ الاقليم وفي إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني جاء ذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ اسيوط واللواء أركان حرب شريف سعد صالح مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية نائبًا عن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ،واللواء عبدالرازق سيد مساعد مدير أمن أسيوط واللواء محمود فاروق رئيس فرع المخابرات الحربية والعميد علاء محب أبوالفضل بفرع المخابرات الحربية بأسيوط ، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع وضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني وأمين عام بيت العائلة بأسيوط والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والأب عاموس بسطا نائبًا عن الأنبا يوأنس مطران أسيوط للأقباط الارثوذوكس والدكتورة والقيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء وبعض الصحفيين والاعلاميين.

حيث بدأ صوت "الموسيقي في الميدان" أغاني وطنية بميدان طلعت حرب المواجه لقصر الثقافة ثم عروض الاستقبال لفرقة أسيوط للفنون الشعبية ببهو القصر ثم تفقد ورش الرسم للأطفال بعنوان "أكتوبر في عيون أطفالنا" وافتتح المحافظ معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم افتتح معرض "دار المعارف" للكتاب بقاعة المعارض بالقصر ، مشيدًا بالكتب المعروضة وتنوعها والتي تضم سلسلة إصدارات الكتب في مختلف تخصصات العلم والثقافة والمعرفة لكبار الكتاب والأدباء ورخص أسعارها.

وتم استكمال فقرات الحفل بعرض لبعض الأغاني الوطنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني ثم تقديم بعض الهدايا التذكارية من جامعة سفنكس للحضور بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط إلى أنة من الجميل أن تنظيم احتفالات شعبية بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة والشباب والرياضة ورؤساء المراكز والأحياء وعرض الأفلام التسجيلية عن حرب أكتوبر المجيدة على شاشات عرض بميادين أسيوط المختلفة وبجميع قصور الثقافة والمكتبات ومراكز الشباب ، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة داعيًا جموع الشعب المصرى بالوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات لتبقى مصر شامخة قوية.

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر