أبطال المشروع القومي للموهبة الحركية يواصلون تدريباتهم بداخل الصالة المغطاة بجامعة أسيوط

تواصل مديريه الشباب والرياضه بأسيوط-الإداره العامه للرياضه فعاليات المشروع القومي للموهبه الحركيه لمواليد 2015 الى 2016 وذلك خلال أيام الجمعه والسبت والثلاثاء من كل اسبوع بالصاله المغطاة الجديدة بجامعه أسيوط

وينقسم المشروع إلى مرحلتين الأولى هى مرحلة "التهيئة الحركية" والثانية مرحلة "التأسيس للنشاط التخصصى" ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية.

تتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

يأتى ذلك فى إطار الخطة الخاصة بالمشروع القومي للموهبة الحركية ووفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لإعداد أبطال واعدين قادرين على المنافسة، وتحقيق إنجازات للرياضة المصرية، في ضوء التطور الذي تشهده منظومة الرياضة المصرية التي تلقى الدعم الكامل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تُنفذ الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والشباب والرياضة وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط ومتابعة أحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة٠

أبطال المشروع القومي للموهبة الحركيه يواصلون تدريباتهم بداخل الصالة المغطاة بجامعة أسيوط