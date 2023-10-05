سموحة يهزم المقاولون العرب بهدفين في الدوري الممتاز

استطاع فريق الكرة الأول بنادي سموحة تحقيق فوزا صعبا على نظيره المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف المباراة..

أحرز مصطفى البدري هدف التقدم لفريق سموحة فى الدقيقة 17 من زمن أحداث المباراة، وأدرك التعادل لذئاب الجبل اللاعب جوزيف أوشابا فى الدقيقة 28، ونجح فادى فريد فى التقدم مرة أخرى لسموحة فى الدقيقة 39 من ضربة جزاء لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2 ـ 1.

ولعب سموحة أمام المقاولون في الدوري بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى:الهاني سليمان

في الدفاع: محمد المغربي وأحمد حكم وفادي فريد ولحسن دهدوه

فى الوسط:شريف رضا ومحمود وحيد وحمدي علاء ومصطفى البدري

فى الهجوم:أحمد خالد وعمرو قلاوه.

كما لعب المقاولون العرب أمام سموحة في الدوري الممتاز بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

فى الدفاع:عماد الدين بوبكر وأحمد الشيمي ولؤي وائل ومحمد فوزي

فى الوسط:عبد الرحمن خالد جبنة وأحمد علاء ومحمد شوقي غريب وجوزيف أوشايا

فى الهجوم:أمادو انياص ومحمد سالم.