التعاون يتصدر الدوري السعودي بعد الفوز على الطائي

حقق فريق نادي التعاون الانتصار على نظيره الطائي بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، ليتصدر جدول ترتيب دوري روشن.

التعاون يتصدر ترتيب الدوري السعودي

حقق فريق نادي التعاون الانتصار السابع في نسخة الموسم الحالي بعدما تعادل في لقاء وخسر في لقاء أخر، ليمتلك الفريق 22 نقطة يحتل بها المركز الاول في جدول ترتيب الدوري.

يعتلي نادي التعاون صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني، والذي له مواجهة أمام نادي الأخدود يوم السبت المقبل.

يواجه نادي التعاون تهديد من أندية الهلال ًوالاتحاد أصحاب المركز الثاني والثالث، ويمتلك أزرق الرياض 20 نقطة، بينما يمتلك النمور 19 نقطة، وحال تحقيق الانتصار سيكون متفوقًا على سكري القصيم بفارق الأهداف.