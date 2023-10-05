رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات اكتوبر

تقدم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات

الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإلى القوات المسلحة الباسلة، وجموع الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة .

أكد الدكتور محمود ذكى ان هذه الذكرى الغالية ستظل محفورة فى ذاكرة الوطن، فقد اعادت فيها القوات المسلحة المصرية الكرامة لشعبها وسطرت ملحمة تاريخية بدماء ابناء الوطن ستظل شاهدة على قدرة المصريين على صنع المعجزات بتوحدهم والتحامهم خلف قيادتهم السياسية، ،داعيا المولى عز وجل ان يحفظ مصر شعبا وجيشا وقيادة.