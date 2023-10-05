قائد قوات الصاعقة السابق: حرب الاستنزاف كسرت حاجز الخوف عند القوات المسلحة

قال اللواء الدكتور أحمد يوسف قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ حرب الاستنزاف كان بها دروس ونتائج إيجابيات كثيرة على أفراد القوات المسلحة، فقد كسرت حاجز الخوف، حيث قاتلت القوات المصرية العدو ونفذت عمليات كثيرة.

حرب الاستنزاف

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “كان لحرب الاستنزاف 3 مراحل، هي الصمود والدفاع النشط وتصعيد العمليات، وباستمرار تصعيد العمليات وصلنا إلى حرب أكتوبر 1973، كما بذلت القيادة السياسية المصرية آنذاك جهودا كبيرة لتهيئة المسرح السياسي الدولي والعربي للحرب”.

الأمم المتحدة

وتابع قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية: “بعد فشل المسار السياسي التفاوضي اتخذ السادات قرار الحرب، وتم عرض الموقف المصري والتأكيد على أن قضية مصر عادلة حيث جاء في الأمم المتحدة أنه من حق الدولة التي تم الاستيلاء على أراضيها بالقوة أن تسترجعها بالقوة، وبالتالي، فإن عدالة القضية المصرية مستمدة من استرداد أرضها المحتلة”.