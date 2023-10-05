الأجهزة الأمنية وافقت على إقامة مباريات الدوري على ملعب البداري

وافقت الأجهزة الأمنية بشكل رسمي على إقامة مباريات الدوري على ملعب البداري.

هذه الخطوة تمثل تحسينًا كبيرًا للمجتمع الرياضي في المنطقة، حيث كانت مباريات نادي البداري تُقام على ملعب مركز شباب ناصر بالوليدية.

يعد ملعب البداري من أبرز الملاعب في المنطقة، ويتميز بمساحته الواسعة ومرافقه الحديثة. وبفضل توافر جميع المتطلبات الأمنية، أصبح بالإمكان استضافة المباريات الرياضية الهامة في الملعب.

ستقام أول مباراة يوم 21 أكتوبر الحالي بين فريقي البداري وأبوتيج. وقد تم تحضير جدول المباريات التي ستقام على ملعب البداري، وقد حصل “الوفد” على نسخة منه وتم نشره في هذا الخبر.

تعد هذه الخطوة بمثابة فرصة للنادي المحلي لزيادة جماهيريته وتشجيع اللاعبين، كما ستعزز حركة السياحة الرياضية في المنطقة. إن إقامة المباريات الرياضية في مثل هذه الملاعب الحديثة والمجهّزة بشكل جيد تعد ضمانًا لتوفير تجربة رياضية رائعة للجماهير والفرق على حد سواء.

نأمل أن تتم عملية التحضيرات للمباريات بسلاسة، وأن يتم استقبال الجماهير بالترحاب وتوفير كافة وسائل الراحة والسلامة. إن إقامة المباريات الرياضية في ملعب البداري ستكون فرصة رائعة للمشجعين للاستمتاع بالمباريات ودعم فرقهم المفضلة.

باستضافة مباريات الدوري على ملعب البداري، ستشهد المنطقة تنمية رياضية كبيرة وتعزيزًا للروح الرياضية في المجتمع. ونأمل أن يستمر دعم الأجهزة الأمنية للأنشطة الرياضية وأن تستمر المباريات بنجاح وتألق.