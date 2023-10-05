بيت ثقافة صنعاء بالخارجة يناقش كتاب "الثعلب والجرة"

تظم بيت ثقافة صنعاء بالخارجة، مناقشة لكتاب "الثعلب والجرة" في إطار الخطة العامة للأنشطة الثقافية، التي تهدف إلى توفير الفرصة للمجتمع المحلي لمناقشة وتبادل الآراء حول الأعمال الأدبية المهمة، وتحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، واشراف اقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وبالتعاون مع فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

يأتي هذا النقاش ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة للارتقاء بالثقافة والأدب وتعزيز الحوار الثقافي بين الجمهور والكتاب. وتولى الكاتب محمد نبيل، رئيس القصر الثقافي بوسط الصعيد، المسؤولية عن تطبيق هذه الخطة في إقليم وسط الصعيد الثقافي. وقد تم تنفيذ النشاط في فرع ثقافة الوادي الجديد بقيادة ابتسام عبد المريد.

ويعتبر كتاب "الثعلب والجرة" من الأعمال الأدبية التي تتناول قصة شهيرة ومثيرة للاهتمام.

وتدور القصة حول الشخصيتين الرئيسيتين، الثعلب الذكي والجرة الهشة. تقدم القصة مجموعة من الدروس والأفكار حول الحكمة والذكاء، وكيف يمكن للذكاء أن يساعد في التغلب على الصعاب والتحديات.

وأثارت نقاشات الجمهور حول الكتاب العديد من الآراء والملاحظات. تمت مناقشة موضوعية للشخصيات والأحداث الرئيسية في القصة، وتم تبادل الآراء حول قيمة الحكمة والذكاء في حياة الفرد والمجتمع. كما تمت مناقشة أسلوب الكتابة وأهميتها في إيصال الرسالة المفتوحة للقصة.

وتم اختتام النقاش بإجماع الحاضرين على قيمة الكتاب وأهميته في إثراء الثقافة والأدب. تم التأكيد على أهمية استمرار هذه النوعية من النشاطات لتعزيز الثقافة وتشجيع القراءة والحوار الثقافي في المجتمع.

ويعتبر بيت ثقافة صنعاء بالخارجة منصة مهمة لتنظيم هذا النوع من الأنشطة الثقافية، حيث يوفر فضاءً آمنًا ومشجعًا للمجتمع المحلي للتفاعل مع الكتب والأدب والتعلم من تجارب الآخرين. من المتوقع أن تستمر هيئة قصور الثقافة في تنفيذ هذه الخطة الناجحة لتعزيز الثقافة والأدب ولتوفير المزيد من الفرص للجمهور لمناقشة واستكشاف الأعمال الأدبية القيمة.

بيت ثقافة صنعاء بالخارجة