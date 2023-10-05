نظم قصر ثقافة موط بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ورشة عمل تحت عنوان "العيد القومي لمحافظة الوادي الجديد"، وذلك ضمن الخطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة قامت الورشة بإعدادها وتنفيذها الفنانة إيمان يوسف، بالتعاون مع مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، ابتسام عبد المريد، وتحت رعاية الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد.

وتهدف الورشة إلى إبراز القيم الثقافية والتاريخية للمحافظة، وتسليط الضوء على أهمية الاحتفاظ بتراثها ونشر الوعي بين الشباب حول تاريخ وتراث المنطقة. فقد تم استعراض عدد من الفعاليات التي تم تنظيمها خلال العيد القومي، بما في ذلك فعاليات ثقافية، فنية، وترفيهية، وذلك من خلال عروض تقديمية وصور ومقاطع فيديو.

وتم خلال الورشة استعراض تاريخ محافظة الوادي الجديد ومعالمها السياحية الرائعة، مثل الواحات والمناظر الطبيعية الخلابة التي تعتبر من جماليات المحافظة. كما تم التطرق إلى تاريخ العيد القومي للمحافظة، وأهمية هذا الحدث في توحيد أبناء المحافظة وتعزيز الانتماء الوطني والشعور بالفخر بالتاريخ والثقافة الخاصة بهم.

ولاقت الورشة استحسان وإقبالاً كبيرًا من الجمهور، حيث أثبتت أهمية تواجد مثل هذه الأنشطة الثقافية والتراثية لتعزيز الروح الوطنية والتفاعل الإيجابي مع التراث الثقافي للمنطقة. يأمل القائمون على الورشة في أن تحقق هذه الأنشطة أهدافها المرجوة في نشر الوعي وإحياء الروح الوطنية في نفوس الشباب وتعزيز الانتماء لمحافظتهم العزيزة.

"العيد القومي لمحافظة الوادى الجديد" ورشة حكى ينظمها قصر ثقافة موط بالداخلة

"العيد القومي لمحافظة الوادى الجديد" ورشة حكى ينظمها قصر ثقافة موط بالداخلة

"العيد القومي لمحافظة الوادى الجديد" ورشة حكى ينظمها قصر ثقافة موط بالداخلة