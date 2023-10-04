قائمة سموحة لمباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، عن القائمة التي تخوض مباراة المقاولون العرب على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري المصري الممتاز.

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قائمة سموحة لمباراة المقاولون العرب:

في حراسة المرمى: الهانى سليمان ومحمد أشرف

في خط الدفاع: محمد المغربى وأحمد حكم وأبو بكر محمد وفادى فريد والحسن دحدوح وشريف رضا ومحمود وحيد.

في خط الوسط: محمد عصام وإسلام جابر وحمدى علاء ومحمود حليمو وحسام حسن ومصطفى البدرى.

في خط الهجوم: أحمد جمال ومحمد مصطفى " ميدو" وأحمد خالد وعمرو قلاوة وعبداللطيف قسو.

موعد مباراة سموحة والمقاولون العرب:

تبدأ المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، و7 مساءً بتوقيت المملكة العربية و8 مساءً بتوقيت الإمارات.