فيتوريا: هناك 6 حراس مرمي أتابعهم في الدوري

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن مركز حراسة المرمي، وإختياره للثلاثي في القائمة التي أعلنها، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا في مقر اتحاد الكرة المصري للحديث عن معسكر شهر أكتوبر والذي يتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر.

وقال فيتوريا: يتم إختيار الحراس بدقة، والقائمة التي أعلنتها ضمت حراس معي منذ فترة في القائمة السابقة".

وأكمل: " لدي رغبة في إختيار حارس مرمي صغير في السن وهذا ما أقعله مع محمد صبحي، وذلك لإكتساب خبرات، وعندما يصل الحارس لسن الـ 30 من عمره، يكون علي معرفة جيدة وخبرات كبيرة بأهمية حراسة المنتخب".

وأضاف: "هناك 6 حراس مرمي أتابعهم في الدوري المصري، وقد يكون الفترة المقبلة فرصة لضم أحدهم".

وكان فيتوريا قد أعلن اليوم عن قائمة المنتخب التي ستخوض معسكر أكتوبر وجائت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي".

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، حسين الشحات.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.