التشكيل المتوقع لمباراة التعاون والطائي اليوم في الدوري السعودي

تشهد منافسات اليوم بالجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن"، مواجهة صعبة لفريق التعاون أمام مظيره فريق الطائي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

تشكيل التعاون المتوقع لمواجهة الطائي

ومن المتوقع أن يبدأ التعاون مباراته أمام الطائي بتشكيل يضم كل من:

مايلسون، السلولي، أندريه، الأحمد، فلافيو، عبد الرزاق، باحوسيان، مواث، موسى بارو، جواو بيدرو، ماتيوس.

تشكيل الطائي المتوقع لمواجهة الشباب

بينما من المتوقع أن يبدأ فريق الطائي مباراته أمام الشباب بتشكيل يضم كل من:

براجا، سلطان، بوير، حسين سالم، النخلي، ألفا سيميدو، فرجيل ميسيدجان، برنار مينسا، شملان، كورديا، دوجانديزيتش.

ويدخل فريق التعاون مباراته أمام الطائي اليوم وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" برصيد 19 نقطة وبفارق بنقطة واحدة عن الهلال المتصدر، بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراة والهزيمة في مثلها.

بينما يدخل فريق الطائي مباراته أمام التعاون وهو في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط جمعها بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة و والهزيمة في 5 مباريات.