مدرب منتخب فرنسا يكشف سبب استبعاد كانتي من القائمة

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم عن سبب استبعاد لاعب الوسط نجولو كانتي لاعب لاعب فريق الاتحاد من قائمة الديوك لفترة التوقف الدولي المقبلة.

وقال ديشامب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: " نغولو يجب أن يشارك أكثر، هو قادم من موسم لم يشارك فيه كثيرا ويجب أن يستمر بالمشاركة مع فريقه، وكما قلت سابقًا هو قابل للاستدعاء مستقبلًا ".

وعلق مدرب فرنسا على موقف بوجبا: "عودته إلى الميدان هي بداية طريق لا يزال طويلاً، بالضرورة عليك أن تتحلى بالصبر، أنا أؤمن به وبقدرته على العودة إلى المستوى الأعلى، وإذا وجد أفضل مستوياته، فسيكون مرة أخرى مرشحًا مهمًا لمنتخب فرنسا".

بنزيما وكانتي خارج قائمة منتخب فرنسا

وأعلن ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا الأول لكرة القدم عن قائمة الديوك لفترة التوقف الدولي المقبلة والتي شهدت مفاجاة بعدم تواجد الثنائي كريم بنزيما و نجولو كانتي لاعبا الاتحاد السعودي.

ويعاني كريم بنزيما من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة الاتحاد والوحدة السابقة بالدوري، قد تتسبب في غيابه عن مباراة الفريق المرتقبة غدًا الجمعة ضد الهلال في الكلاسيكو السعودي.