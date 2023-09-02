سان جيرمان يتعاقد مع مهاجم منتخب فرنسا

تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع راندال كولو مواني مهاجم منتخب فرنسا من أينتراخت فرانكفورت لمدة خمس سنوات.

وأكدت وسائل إعلام فرنسية أن قيمة الصفقة تبلغ 90 مليون يورو.

وقال كولو مواني ، كل شيء، جذبني مشروع النادي، والآن لا أطيق الانتظار للعمل واللعب أخيرا بألوان الفريق.

وخاض كولو مواني 50 مباراة وسجل 26 هدفا في دوري الدرجة الأولى الألماني عقب انتقاله من نانت في يوليو تموز العام الماضي.

ولعب 9 مباريات دولية وسجل هدفا تحت قيادة مدرب المنتخب ديدييه ديشان الذي ضمه لتشكيلته لمواجهة أيرلندا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 وألمانيا وديا هذا الشهر.