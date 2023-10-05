تشكيل مباراة زد وبلدية المحلة في الدوري المصري

أعلن كل من مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد، و أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة، عن تشكيل فريقيهما الرسمي لخوض المبارة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

وضم تشكيل زد لمواجهة بلدية المحلة كل من

المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي لالا – محمد إسماعيل – محمد سمير – محمد أشرف

الوسط: محمود صابر - عبد الله مجدي – بيتر زيلو - مصطفى سعد

الهجوم: – شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"

بينما ضم تشكيل بلدية المحلة لمواجهة زد كل من:

حراسة المرمى: محمود ماهر

خط الدفاع: أحمد العش - محمد رجب - أحمد رضا - حسام حسن

خط الوسط: يوسف حسن - إسلام مرزوق - ماجد هاني - عبد الرحمن سمانة

خط الهجوم: فبيو حكيم - حسام أشرف.