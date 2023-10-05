قصور الثقافة بجنوب سيناء تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

نظم بيت ثقافة أبورديس بجنوب سيناء حفلا فنيا، على مسرح الشؤون الاجتماعية بالمدينة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر المجيد.

بدأت فعاليات الحفل الذي قدمه أحمد سالم بالسلام الوطني، ثم توالت الفقرات الفنية والتي تمثلت في اسكتش مسرحي للموهوبين بعنوان “الشخصية والمرآة”، تلاه عدد من الفقرات الفنية للمواهب الصغيرة من أبناء المدينة، منها أنشودة بعنوان “الوطن” للموهوبة رغدة محمد، وقصيدة شعرية بعنوان “حرب أكتوبر كان يوم عيد” للموهبة سارة السيد.

واختتمت فعاليات الحفل الذي أقيم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، بعرض فيلم تسجيلي بعنوان “النصر بعيون إسرائيلية” بحضور كل من اللواء سامح متولي رئيس المدينة، وطه درهوس مدير ثقافة أبورديس ونخبة من القيادات التنفيذية والشعبية.