الصليب الأحمر: عاصمة كاراباخ شبه خالية بعد نزوح جماعي

أعلن مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن عاصمة ناجورنو كاراباخ لم يبق بها غير المئات فقط من السكان، منهم المرضى وذوي الإعاقة وكبار السن، واصفًا الشوارع الخالية بأنها "سريالية"، وفقا لنبأ أفادت به "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن "رويترز".

اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ناغورنو كاراباخ

وذكر ماركو سوتشي، رئيس فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من خلال رابط فيديو من عاصمة كاراباخ المعروفة باسم "ستيباناكيرت" في أرمينيا وخانكندي بأذربيجان: "المدينة الآن مهجورة تمامًا".

وأضاف رئيس فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، أن المستشفيات لا تعمل، الأطقم الطبية غادرت، كما غادر مدير المشرحة، لذا فإن المشهد سريالي تمامًا.