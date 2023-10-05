رئيس الوزراء الإسباني يؤكد استعداد بلاده لدعم أوكرانيا حتى النهاية

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن تضامنه مع أوكرانيا، ليس فقط من خلال السلطات الأوروبية ولكن أيضًا من مجتمعات القارة.

وقال سانشيز قبل افتتاح قمة المجموعة السياسية الأوروبية، اليوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية، إن "بالطبع كل الدعم ليس فقط من الحكومة الأوروبية، ولكن أيضًا من مجتمعاتنا أعتقد أن جميع الأوروبيين يدعمون فولوديمير زيلينسكي وأوكرانيا وبالطبع، نحن على استعداد لتقديم الدعم حتى نهاية الحرب".

وأضاف: "الآن أفكر في إصلاح من شأنه أن يوفر الأساس المالي لتوجيه جميع الموارد لمساعدة ودعم أوكرانيا في السنوات المقبلة".

اجتماعات أوروبية موسّعة

وتشهد إسبانيا، اليوم الخميس، اجتماعات أوروبية موسّعة ستناقش عددًا من القضايا أهمها الدفاع والهجرة وتوسعة الاتحاد الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي لأوروبا والنزاعات التي تشهدها القارة وعلى رأسها النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

هذا وقد أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي في غرناطة بعد ظهر، اليوم الخميس، بكلّ من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إن الحفاظ على وحدة أوروبا هي المهمة الرئيسية في الوقت الراهن، وذلك في تصريحاته قبيل انطلاق قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مدينة غرناطة الأسبانية.

وذكر زيلينسكي -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن "التحدي الرئيسي الذي نواجهه جميعا هو الحفاظ على الوحدة في أوروبا"، مشيرا إلى أنه لا يتحدث فقط عن دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس الأوكراني أن هذا هو في الواقع التحدي الأكبر لأن روسيا ستواصل الهجوم بما في ذلك باستخدام المعلومات المضللة والأخبار المزيفة.

وأضاف زيلينسكي أن القضية المهمة الثانية بالنسبة لأوكرانيا هي "الدرع الواقي" لفترة الشتاء، حيث ستستخدم روسيا أنواعا مختلفة من الصواريخ والطائرات الإيرانية بدون طيار وما إلى ذلك.

يُشار إلى أن زيلينسكي يزور إسبانيا اليوم للمشاركة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية، كما سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية، ويُشارك في هذه القمة المنعقدة في غرناطة نحو 50 زعيما.



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