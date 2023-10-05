سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 5-10-2023

ننشر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 5 أكتوبر2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري 98.84 جنيه للشراء، و99.77 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري 99.68 جنيه للشراء، و100.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالآتي:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري

99.68 جنيه للشراء.

100.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

98.84 جنيه للشراء.

99.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

99.51 جنيه للشراء.

99.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

96.51 جنيه للشراء.

100.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

97.30 جنيه للشراء.

100.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

98.09 جنيه للشراء.

100.09 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأوروبية والآسيوية أمام الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، فيما بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 32.13 جنيه للشراء، 32.31 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 37.01 جنيه للشراء، 37.27 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 33.30 جنيه للشراء، 33.51 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.40 جنيه للشراء، و22.51 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.30 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.76 جنيه للشراء، 2.78 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.59 للشراء، 20.72 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.21 جنيه للشراء، 4.22 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية:

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 99.67 جنيه للشراء، 100.13 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.