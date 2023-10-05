أهم 4 نصائح يجب معرفتها قبل الاستثمار في العملات الرقمية

أصبح العالم الاقتصادي الآن مليء بالأحداث والتقلبات القوية، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحدث، سواء كان بسبب فيروس كورونا في عام 2020 الذي لا يزال العالم يتعافى من تبعياته، أو بسبب الحروب مثل حرب روسيا وأوكرانيا. في وسط كل تلك الأزمات الاقتصادية، بدأ الناس في البحث عن وسائل أخرى للاستثمار للحفاظ على أموالهم. من ضمن تلك الطرق هو الاستثمار في العملات الرقمية، وأصبح سعر البيتكوين بالدولار يشغل بال الكثير من المستثمرين الذين يرون العملات الرقمية فرصة جيدة للاستثمار.

قبل الاستثمار في العملات الرقمية، يجب الإدراك أن سوق العملات الرقمية به الكثير من الاختلافات المميزة التي يجب الانتباه لها قبل البدء في وضع أموالك به. لذلك في تلك المقالة سنقوم بتقديم 4 نصائح مهمة للمستثمرين الراغبين في البدء في الاستثمار في العملات الرقمية.

1. التحقق والبحث

تعد تلك من أهم النصائح التي يجب القيام بها قبل البدء في الاستثمار في العملات الرقمية، لتجنب الخسائر الكبيرة. التعلم المستمر والتحقق والبحث هو من أهم الأشياء التي يجب القيام بها من أجل الحصول على المعلومات الكافية والمناسبة قبل وضع أموالك في سوق العملات الرقمية.

يجب عليك قبل شراء العملة الرقمية التأكد من مدى قوة العملة الرقمية، والبحث في تقارير ودراسات مستقلة عن العملة وتوقعات الخبراء عنها. أيضاً يجب التأكد من كل الإحصائيات التاريخية الخاصة بالعملة الرقمية، وكيف كان أداؤها في السوق الفترات الماضية.

2. التنويع

تعد تلك من أهم الاستراتيجيات في استثمار العملات الرقمية. يجب أن يقوم المستثمرون بالتنويع في العملات الرقمية وعدم الاعتماد على الاستثمار في عملة واحدة. بشكل عام، كل عملة لديها خصائص وإمكانيات مختلفة؛ ولذلك يعد التنويع فيهم أمراً جيداً ومفيداً للمستثمرين.

التنويع مهم لتقليل مخاطر الخسارة في حالة انخفاض سعر عملة واحدة بشكل مفاجئ. وهو أيضاً مفيد للغاية في زيادة الربح عن طريق زيادة فرص الربح عن طريق زيادة فرص زيادة أسعار عملات متعددة. ينصح دائماً بالتنويع بين العملات الرقمية الشهيرة مثل البيتكوين والإثريوم، بجانب العملات الناشئة التي قد تكون لديها احتمالية زيادة في السعر كبيرة.

3. متابعة الأخبار السياسية والاقتصادية

بشكل عام، أي تغير في السياسات التنظيمية أو الاقتصادية في العالم يكون له تأثير كبير على الأسواق، بما فيها أسواق العملات الرقمية. فعلى سبيل المثال عند قبول دولة معينة استخدام العملات الرقمية، يزيد سعرها بشكل واضح في الأسواق. من الناحية الأخرى أي أزمات سياسية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أسعار الأسواق، مثلما حدث مع البيتكوين في بداية حرب روسيا وأوكرانيا .

يجب على المستثمر أن يكون متابعاً جيداً لكل الأخبار والأحداث الاقتصادية من أجل الحصول على توقع مناسب للتغييرات في السوق. أيضاً ينصح باستخدام أساليب التحليل الفني والتحليل السياسي للقيام بقرارات مستنيرة قبل عملية التداول.

4. عدم المغامرة برأس المال

من ضمن أهم النصائح التي يجب الانتباه لها، هي ألا يقوم المستثمر بالاستثمار بأكثر مما يقدر على خسارته. قد تكون تلك النصيحة سهلة وواضحة، ولكن أحيانا ما يقوم المستثمرين باتباع عواطفهم، أو القيام بالمخاطرة في الأسواق في محاولة لتعويض خسائرهم السابقة، مما يؤدي إلى خسائر إضافية.

سوق العملات الرقمية هو سوق متقلب للغاية، ويمكن أن تنخفض أو ترتفع به الأسعار بسرعة فائقة مثلما حدث في عام 2017. لذلك يجب أن يقوم المستثمرون بالتصرف بحكمة في رأس المال، واتباع استراتيجيات واضحة وصريحة، من أجل تجنب خسارة رأس مالهم بالكامل.

الختام

في الختام، يجب التأكيد على أن العملات الرقمية قد تكون لديها إمكانيات كبيرة في الأسواق والتداول، ويمكن للمستثمرين تحقيق أرباح جيدة منها. ولكن في الوقت نفسه يجب التأكيد على أن سوق العملات الرقمية به الكثير من التقلبات، ويحتاج إلى خبرات واستراتيجيات جيدة أثناء التداول به.

يجب التركيز دائماً على التعلم المستمر عن العملات الرقمية ومعرفة التكنولوجيات الجديدة، والحرص على عدم المغامرة برأس المال. أيضاً يجب دائما متابعة كل ما هو جديد على الساحات السياسية والاقتصادية والتحليلات الفنية للأسواق، بجانب التركيز على التنويع في المحفظة الاستثمارية، لضمان الحصول على أفضل نتائج أثناء الاستثمار في سوق العملات الرقمية.