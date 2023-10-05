مصطفى شحاتة منسقًا عامًا لمؤسسة القادة

قرر الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، والأمين العام للمؤسسة، تولية رجل الأعمال “مصطفى شحاتة”، عضو الهيئة العليا للوفد، منسقًا عامًا لمحافظة الغربية.

جاء القرار صباح الإثنين الموافق 1 من أكتوبر للعام الجاري 2023، ضمن تشكيل مكتب محافظة الغربية، الذي سيتم الإعلان الكامل عنه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن “شحاتة”، أحد أهم وأبرز رجال العمل العام والعمل المجتمعي بمحافظة الغربية، وشارك في العديد من المبادرات التي أثرت في المواطن بشكل إيجابي خلال الفترة السابقة، مما يؤهله ليكون كادرًا مهمًا في مؤسسة عريقة مثل مؤسسة القادة.

جدير بالذكر، أن مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية تدعم جهود وتوجه الدولة في رفع الوعي عند الشباب، وتأهيلهم واستخراج كوارد قيادية جديدة مبدعة حريصة على خدمة الوطن، طبقًا لجميع البرتوكولات الموقعة مع جميع مؤسسات الدولة؛ لدعم وتمكين الشباب ومواجهة الشائعات، ونشر ثقافة التعايش واستغلال الموارد في خدمة الوطن.