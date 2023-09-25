الوفد ببني سويف يستعد للانتخابات الرئاسية بتشكيل غرفة عمليات واختيار المناديب

قال الدكتور عمر عبد الجواد رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة ببني سويف عضو الهيئة العليا، إن استعدادات اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة تتمثل في حصر جميع الميادين العامة داخل مدينة بني سويف ومراكز المحافظة والشوارع الرئيسية التى يمكن استغلالها فى برنامج الدعاية لمرشح حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامه رئيس الحزب وحصر الاماكن التى يتم إستخدام بوابات إعلانية كبيرة.

استعدادات اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية

وأضاف رئيس اللجنة العامة ان الفترة الماضية شهدت عقد عدة اجتماعات برئاسة رئيس اللجنة مع أعضاء اللجنة تم الإتفاق خلالها على الاتى، ترشيح كل رؤساء اللجان والسكرتارية العامة ليكونا مندوبين عموميين لرئيس الحزب، تم إعداد الكوادر البشرية المطلوبة ليكونا مندوبين داخل اللجان مشيرا الي انه تم تجهيز الخطة الكاملة لحملة الدعاية من أول يوم لعمل الدعاية حتى ساعة الصمت الانتخابى.

واشار رئيس اللجنة العامة الي انه تم عمل ندوة لأعضاء اللجنة العامة لتوضيح وشرح المهام الموكلة إليهم لتنفيذها بدقة عالية أثناء الدعاية وداخل لجان الفرز، وتم الإتفاق على تشكيل غرفة عمليات مقرها مقر اللجنة العامة ببنى سويف برائاسة رئيس اللجنة العامة وتم شرح وتوضيح مهمة غرفة العمليات وخطة العمل بها أثناء الدعاية وحتى موعد الفرز على أن تتلقى عدد الأصوات لصالح مرشح الوفد فى كل لجنة فرعية على ان يتم تجميع الأصوات داخل غرفة العمليات أولا بأول وإرسالها إلى مقر الحزب بالقاهرة أولا بأول، كما تم الإتفاق على ألية التنسيق مع الجهات التنفيذية لأخذ الموافقات اللازمة لحملة الدعاية.