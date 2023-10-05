سعر الريال القطري اليوم الخميس 5-10-2023

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5 أكتوبر2023، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطري فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.09 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.88 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

7.88 جنيه للشراء.

8.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

8.39 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

8.39 جنيه للشراء.

8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.41 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك البركة

8.28 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.