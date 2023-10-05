الخميس 05 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الريال القطري اليوم الخميس 5-10-2023

الريال القطري
الريال القطري

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5 أكتوبر2023، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

txt

أهم 4 نصائح يجب معرفتها قبل الاستثمار في العملات الرقمية

txt

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية بالبنوك اليوم الأربعاء 4-10-2023

 

وسجل سعر الريال القطري فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.09 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.88 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

7.88 جنيه للشراء.

8.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

8.39 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

8.39 جنيه للشراء.

8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.41 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك البركة

8.28 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

مواد متعلقة

أهم 4 نصائح يجب معرفتها قبل الاستثمار في العملات الرقمية

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4-10-2023

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية بالبنوك اليوم الأربعاء 4-10-2023

تباين بأسعار العملات العربية بالبنوك اليوم الأربعاء 4-10-2023
الجريدة الورقية