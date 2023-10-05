قافلة طبية بيطرية توعوية مجانية بديرب نجم

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى، وتقديم العلاج المجانى، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام إدارة ديرب نجم البيطرية بالمشاركة مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة، فى تنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية جميزة بنى عمرو بمركز ديرب نجم.

جاء ذلك بحضور مدير وأطباء إدارة ديرب نجم، وكبار المربين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري، وتم من خلالها تقديم الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت برش ٥٧٦ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ٢٥٤ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، والتحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض انفلونزا الطيور.