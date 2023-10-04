استعدادًا للشتاء.. رفع درجة الاستعداد القصوى لتطهير مخرات السيول بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تجهيز وصيانة وتطهير 32 مخر سيل طبيعي وصناعي، مع رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة أية أزمات طقسية أو سيول، والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم، بما يضمه من أحداث عارضة، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية، بالمتابعة المستمرة للأماكن التي يتوقع حدوث أي ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، مع الاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، وتكثيف المرور على جميع مخرات السيول والمجاري المائية بنطاق المحافظة، للوقوف على الحالة الفنية لها وإزالة التعديات عليها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول.

ووجه المحافظ، مديرية الموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول وتطهير مجراها، وإزالة أي عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للغير صالحة، وتأهيل بعض الأجزاء التي تحتاج إلى ترميم وصيانة في بعض جوانب المخرات، إلى جانب التنسيق مع مديرية الطرق لتدبيش جوانب الطرق، تجنباً لحدوث أي انهيارات بها، وذلك من خلال استخدام جميع إمكانيات المحافظة، من معدات ثقيلة وسيارات ومعدات الإنقاذ البري.

وأكد المحافظ، استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة، لتلقي أى بلاغات لسرعة اتخاذ القرار المناسب، مكلفاً مسئولي إدارة الأزمات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني على المخرات، وإعداد تقارير بذلك بالتنسيق مع القطاعات المختلفة.