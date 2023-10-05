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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد: القاهرة غير معرضة للسيول

محمود شاهين مدير
محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن القاهرة ليست معرضة للسيول التي شهدتها مطروح بالأمس، مشيرًا إلى أن الأرصاد  بدأت التعامل مع السيول بالتواصل مع غرفة الأزمات ومتابعة صور الأقمار الصناعية وتم التواصل مع غرف مطروح وغرفة دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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سيول مطروح 

وأضاف شاهين، أن السيول التي شهدتها مطروح بالأمس تكونت نتيجة السحب وتجمعت الأمطار في المرتفعات غرب مطروح وسقطت في الاودية وأدت لتكون السيول متوسطة، لافتًا إلى أنه خلال الساعات المقبلة سيكون هناك سحب ممطرة على مطروح والإسكندرية.

سقوط أمطار متوسطة 

وذكر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السحب يصاحبها سقوط أمطار متوسطة، قد تمطر أحيانًا وتكون خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ومناطق متفرقة، على حد قوله.

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