علاج وفحص 5 آلاف رأس ماشية مجانًا لصغار المربين بكفر الشيخ

واصل مركز البحوث الزراعية القوافل البيطرية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.



وتم تنفيذ قافلة بيطرية في كفر الشيخ وتفقدت العيادة المتنقلة قري ونواحي كفر الشيخ لعلاج مواشي وأغنام وماعز وابل ودواب صغار المربين.

أكد الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٧١٨ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ٩٨٢ وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لعدد ١٠٥٥ حالة وتم عمل ٧٠ عملية جراحية وتم تحصين ٧٢٤ بالتحصينات الغير سيادية وتم تجريع ٦١٢ من الأغنام وتم رش ١٠٣٤ بعدد إجمالي ٥١٩٥ حالة لدي ٢٠٢٧ مستفيدًا من صغار مربي الماشية والأغنام والابل بالمحافظة.