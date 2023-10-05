الخميس 05 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

فاتورة التليفون الأرضي.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر الجاري، بغية دفع الفاتورة وتجنبًا لقطع خدمة الإنترنت المنزلي.

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خطوات الاستعلام عن حسابك البنكي من خلال التليفون الأرضي

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أسعار باقات التليفون الأرضي الجديدة 2023

الشركة المصرية للاتصالات

وقد تصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر عن أشهر الاستخدام يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر في سطور: 

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات  من خلال الرابط

 https://billing.te.eg/ar-EG

يجب إدخال كود المنطقة 

إدخال رقم التليفون الأرضي

النقر على إظهار الفواتير

 تظهر جميع البيانات

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

النقر على سداد، ثم الذهاب إلى أعلى الشاشة

استكمال عملية الدفع

إضافة البريد الإلكتروني

النقر على سداد

كما يتم الدفع من خلال تطبيق ماي وي باستخدام بطاقة بنكية أو موقع المصرية للاتصالات. 

يتم الدفع من خلال جميع فروع وي أو أحد منافذ الدفع الإلكتروني مثل مصاري وفوري وبي وخدماتي وممكن وغيرها.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال من التليفون الأرضي بالرقم المختصر 19777.

أو يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الاتصال برقم الدليل 140

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