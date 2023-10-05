فاتورة التليفون الأرضي.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر الجاري، بغية دفع الفاتورة وتجنبًا لقطع خدمة الإنترنت المنزلي.

الشركة المصرية للاتصالات

وقد تصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر عن أشهر الاستخدام يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر في سطور:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط

https://billing.te.eg/ar-EG

يجب إدخال كود المنطقة

إدخال رقم التليفون الأرضي

النقر على إظهار الفواتير

تظهر جميع البيانات

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

النقر على سداد، ثم الذهاب إلى أعلى الشاشة

استكمال عملية الدفع

إضافة البريد الإلكتروني

النقر على سداد

كما يتم الدفع من خلال تطبيق ماي وي باستخدام بطاقة بنكية أو موقع المصرية للاتصالات.

يتم الدفع من خلال جميع فروع وي أو أحد منافذ الدفع الإلكتروني مثل مصاري وفوري وبي وخدماتي وممكن وغيرها.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال من التليفون الأرضي بالرقم المختصر 19777.

أو يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الاتصال برقم الدليل 140