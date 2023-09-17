أسعار باقات التليفون الأرضي الجديدة 2023

باقات التليفون الأرضي الجديدة.. يبحث الكثير من الأشخاص عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعار باقات التليفون الأرضي الجديدة يأتي ذلك بعد تحويل الشركة المصرية للاتصالات بعض عملاء خطوط التليفون الأرضي إلى نظام مسبق الدفع وهو عبارة عن نظام يمكّن العملاء من شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد المتبقي، ولذا يكثر التساؤل حول أسعار باقات التليفون الأرضي الجديدة بعد هذه التحديثات التي قدمتها الشركة.

وتستعرض "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار باقات التليفون الأرضي الجديدة وأهم الشروط التي تحتوي عليها هذه النظم، وفقًا للشركة المصرية للاتصالات:

أسعار باقات التليفون الأرضي الجديدة

باقة دقائق وي أرضي وموبايل وهي دقائق بلا حدود بسعر 65 جنيهًا شهريًا.

باقة أرضي وموبايل دقائق بلا حدود، وهي عبارة عن 250 دقيقة للشبكات الأخرى بسعر 65 جنيهًا شهريًا.

خدمات مضافة : إظهار رقم الطالب والتتبع وتحويل المكالمات.

شروط الاشتراك في باقات وي للتليفون الأرضي

تعتبر باقة أرضي 120 دقيقة أرضي لشبكة وي + إظهار رقم الطالب هي الباقة الأساسية على الخط الأرضي المنزلي.

تعد قيمة الاشتراك الشهري للباقات غير شامل الضريبة.

خدمة التتبع التي تتيح للعملاء تحويل مكالماتهم الأرضى إلى أي خط أرضي أو وي موبايل.

خدمة إظهار رقم الطالب التي تتيح للعملاء معرفة رقم المتصل.

دقائق الباقة تستهلك خلال نفس الشهر ولا يتم ترحيلها للشهر التالي.

تطبق سياسة الاستخدام العادل لباقتي وي 35 و65 شهريًا "2500 دقيقة محلي أو وي موبايل + 1000 دقيقة محافظات ".

الدقائق الزائدة عن محتوى الباقة يتم احتسابها بالتعريفة العادية وتضاف قيمتها على الفاتورة التالية للعميل.

عند الاشتراك في باقة وي أرضي 35 يتم إتاحة خدمة الاتصال لـ وي موبايل طبقا للإمكانية الفنية.

الاشتراك بخدمة الدولي بناءً على رغبة العميل