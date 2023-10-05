عاد بعد 25 سنة.. سائح إسباني وأسرته من معبد الأقصر: مصر تغيرت كثيرًا للأفضل

بعد 25 سنة من آخر زيارة له لمصر عاد افالينو سائح إسباني في الخمسين من عمره وزوجته وابنه وابنته لزيارة مصر مجددا ليشاهد أولاده مصر، حيث قاموا بزيارة الأقصر وأسوان وأبدوا انبهارهم الشديد بالحضارة المصرية وآثارها العظيمة ولذلك أثروا علي أن يتمتع أولادهم بهذه الحضارة العظيمة.

وقال السائح الإسباني الذي كان وأسرته بصحبة المرشد السياحي فرج الجعيدي أن مصر تغيرت كثيرًا للأفضل من حيث الاهتمام بالطرق والخدمات في المناطق الأثرية والسياحية وأن هناك اهتمامًا كبيرًا بالطرق والنظافة وحسن الاستقبال.

وقال الجعيدي إن أولاد السائح الإسباني أبدوا إعجابهم الشديد بآثار الأقصر وأسوان مثل معابد الكرنك والأقصر وأبوسمبل وأنهم يتطلعون لزيارة مصر كلما تتاح الفرصة لأنها جوها رائع والحياة فيها تغيرت للأفضل بفضل ما تشهده من استقرار بفضل اهتمام رئيس البلاد بالأمن والأمان.

وأكدت أسرة افالينو نتطلع لزيارة القاهرة وشرم الشيخ والغردقة التي تسمع عن جمالهم الآخاذ وطقسهم الرائع وقالوا مصر تستحق زيارة مزيد من السائحين لأن بها آثار رائعة.. وأنهم طلبوا من مرشدهم فرج الجعيدي الاستمتاع باكلات مصر الشعبية الشهيرة وطعمها المتميز.